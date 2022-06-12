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جديد المحليات > “عقارات الدولة” تطرح 21 فرصة استثمارية وبمدد إيجارية تصل إلى 25 عاماً
12/06/2022   5:14 م

“عقارات الدولة” تطرح 21 فرصة استثمارية وبمدد إيجارية تصل إلى 25 عاماً

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، اليوم (الأحد)، طرح 21 فرصة استثمارية للمنافسة العامة عبر بوابة فرص، وبمددٍ استثمارية تتراوح ما بين 10 إلى 25 سنة.

وأوضحت الهيئة أنَّ الفرص التي تمَّ طرحها شملت تأجير المباني والمحال التجارية واللوجستية، والمستودعات، ومحطات الوقود، في عددٍ من مختلف مناطق المملكة، داعية المستثمرين الراغبين بالحصول على المزيد من المعلومات التواصل مع مركز التواصل الموحد أو البريد الإلكتروني، أو حساب الهيئة في منصة تويتر، أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأبانت أن الفرص تم طرحها في مزايدةٍ عامة وفقاً لكراسة التأجير المُعدة لذلك، وعلى من يرغب الدخول بهذه المزايدة زيارة بوابة فرص، لمعرفة تفاصيل العقارات المطروحة والتقيد بالشروط الواردة، وتقديم العرض في ظرفٍ مختوم، حسب المواعيد الموضحة بالمنصة.

الهيئة العامة لعقارات الدولة

وفق “أخبار 24”.

“عقارات الدولة” تطرح 21 فرصة استثمارية وبمدد إيجارية تصل إلى 25 عاماً

جديد المحليات
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