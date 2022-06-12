مخالفة 13 منشأة لم تلتزم بتوفير المستحضرات الصيدلانية وتخلفت عن التبليغ اللحظي لتحرك الدواء

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، رصد عدد من المنشآت التي لم تلتزم بتوفير مستحضرات صيدلانية للسوق المحلي، وتخلفت عن التبليغ اللحظي لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني خلال شهر مايو.
وأوضحت الهيئة أن مفتشيها رصدوا 13 منشأة منها 7 منشآت بسبب مخالفة عدم توفر الأدوية، و6 منشآت تخلفت عن التبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن جهودها لضبط توفر الدواء بكميات كافية للسوق المحلي، وضمان التزام جميع أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد للدواء بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم. وفق “أخبار 24”.
ووفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية تلزم الهيئة مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لـ6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغها في حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات.