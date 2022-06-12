تسكين 6 آلاف أسرة وتقديم 85 ألف خدمة.. أمير مكة يستعرض تطورات إزالة الأحياء العشوائية بجدة

رأَس مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم (الأحد)، اجتماعًا لاستعراض آخر التطورات والأعمال في مشروع إزالة الأحياء العشوائية بجدة.
واطلع الأمير خالد الفيصل على أعمال مشروع إزالة الأحياء العشوائية بجدة، والذي يستهدف إزالة 32 حياً، تم الانتهاء من إزالة 20 حياً فيما يجري العمل على إزالة 12 حياً.
وأوضحت الجهات المختصة أنه تم تسكين 5.6 ألف أسرة من سكان الأحياء العشوائية -الذين أُزيلت منازلهم- على حساب الدولة، فيما تسلم أكثر من 200 مستفيد وحدات الإسكان التنموي، وبلغ إجمالي الخدمات المجانية المقدمة لسكان الأحياء العشوائية قرابة 85 ألف خدمة شملت دفع الإيجار ونقل العفش وتوزيع الوجبات والأدوية وغيرها.
واستعرض أمير منطقة مكة المكرمة آليات العمل في مشروع إزالة الأحياء العشوائية ومن أبرزها خدمات التسكين والذي يشمل ثلاث فئات، الأولى الأُسر الضمانية وفئة ثانية تشمل أصحاب المنازل الساكنين في الأحياء العشوائية والمزالة ممن لديهم صكوك واستأجرت لهم الدولة وحدات سكنية لحين استلامهم مبالغ التعويضات، أما الفئة الثالثة فهم المواطنون الذين يسكنون هذه الأحياء، وليسوا من مستفيدي الضمان وليس لديهم صكوك، وهؤلاء تتم دراسة حالتهم ومن ثم تسكينهم. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المرحلة الأولى من تعويضات سكان الأحياء العشوائية انطلقت مؤخراً، وخصص لها مبلغ مليار ريال، فيما سيتم صرف التعويضات لباقي المواطنين تباعاً على عدة مراحل، وفق جدول زمني بعد انتهاء أعمال حصر العقارات وتقييمها، واستكمال المواطنين للإجراءات واستيفاء المستندات المطلوبة.