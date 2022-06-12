“الموارد البشرية”: بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس الأربعاء القادم

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن قرار منع العمل تحت أشعة الشمس يبدأ العمل به اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو، من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً، ويستمر حتى يوم الخميس 15 سبتمبر 2022م.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
ودعت أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتحسين وزيادة الإنتاجية. وفق “أخبار 24”.