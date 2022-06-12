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جديد الخرج > محافظ الخرج يلتقي سعادة مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج
12/06/2022   5:08 م

محافظ الخرج يلتقي سعادة مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج

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استقبل محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي في مكتبه بديوان المحافظة صباح يوم الاحد الموافق ١٤٤٣/١١/١٣هـ سعادة مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج المهندس / خالد بن مبارك الدوسري بمناسبة تكليفه مديراً عاماً للمكتب وكذلك الدكتور / علي بن محمد المنصور مدير المكتب السابق .

وفي بداية الاستقبال رحب بهما ، وأشاد بالدكتور المنصور مثنياً على جهوده الذي بذلها طيلة فترة عمله متمنياً له التوفيق والسداد في عمله الجديد.

وكما أعرب المحافظ عن أمنياته للمهندس الدوسري بالتوفيق والسداد في مهام عمله الجديد و متمنيا له التوفيق ومواصلة الإدارة الاداء الجيد .

وبعد ذلك قدم المنصور والدوسري شكرهما لسعادة المحافظ على حسن الاستقبال.

 

محافظ الخرج يلتقي سعادة مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج

جديد الخرج
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