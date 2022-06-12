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جديد المحليات > “السوق المالية”: صرف تعويضات بقيمة 40 مليون ريال للمتضررين من مخالفات شركة “المعجل”
12/06/2022   5:13 م

“السوق المالية”: صرف تعويضات بقيمة 40 مليون ريال للمتضررين من مخالفات شركة “المعجل”

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أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم (الأحد)، تعويض المتضررين الذين صدر لصالحهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد كبار التنفيذيين في شركة مجموعة محمد المعجل بقيمة 40 مليون ريال.

وأوضحت أنه تم إتمام إجراءات تعويض المستثمرين المتضررين المنضمين إلى الدعوى الجماعية؛ وذلك حسب قيمة التعويضات المحكوم بها لكل مستثمر، وطبقاً لما ورد في نص قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.

وأكدت الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها من خلال تنظيم وتطوير السوق المالية، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين، وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تضليل، أو تلاعب. وفق “أخبار 24”.

وكانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قد أصدرت في مايو 2021، قراراً بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعوى الجماعية المقامة من عدد من المستثمرين ضد عدد من كبار التنفيذيين في شركة مجموعة محمد المعجل ومراجع حساباتها.

“السوق المالية”: صرف تعويضات بقيمة 40 مليون ريال للمتضررين من مخالفات شركة “المعجل”

جديد المحليات
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