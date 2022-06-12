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جديد المحليات > “الأرصاد”: رياح مثيرة للغبار على الرياض ومكة والشرقية بدءاً من الغد
12/06/2022   5:13 م

“الأرصاد”: رياح مثيرة للغبار على الرياض ومكة والشرقية بدءاً من الغد

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأحد)، عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار، ابتداءً من الغد (الإثنين) وحتى الخميس المقبل، على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والرياض.

فيما ستشهد الطرق السريعة على الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة (ينبع ورابغ وجدة والليث والقنفذة)، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للغبار السافي.

ونوهت إلى استمرار فرص تكَون السحب الرعدية الممطرة في فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات مناطق عسير وجازان والباحة، تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة، ويزداد تأثيرها ابتداءً من يوم الأربعاء حتى نهاية الأسبوع. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: رياح مثيرة للغبار على الرياض ومكة والشرقية بدءاً من الغد

جديد المحليات
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