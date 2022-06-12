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جديد المناطق > أمير القصيم يوجه بتفعيل منصة إلكترونية لاستقبال ملاحظات المواطنين على السلامة المرورية ومعالجتها
12/06/2022   5:13 م

أمير القصيم يوجه بتفعيل منصة إلكترونية لاستقبال ملاحظات المواطنين على السلامة المرورية ومعالجتها

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وجه أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، بتفعيل منصة إلكترونية لرصد وتلقي ملاحظات السلامة المرورية التي ترد من المواطنين ومعالجتها من قبل الجهات المعنية.

وأوضحت الإمارة أن توجيه أمير المنطقة يأتي حرصاً على سلامة مستخدمي الطرقات وقائدي المركبات، حيث يتم رصد وتصوير الملاحظات ورفعها عبر المنصة الإلكترونية، لتعالجها الجهات المعنية للحد من مسببات الحوادث المرورية.

وأكد أمير القصيم على تشكيل فريق عمل من إمارة المنطقة وعضوية الجهات الحكومية ذات العلاقة للإشراف على المنصة الإلكترونية واستقبال جميع الملاحظات وفقاً للأدوار المنوطة بها. وفق “أخبار 24”.

أمير القصيم يوجه بتفعيل منصة إلكترونية لاستقبال ملاحظات المواطنين على السلامة المرورية ومعالجتها

جديد المناطق
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