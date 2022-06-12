“النيابة”: يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ 15 عاماً

وضعت الأنظمة في المملكة حماية رفيعة للطفل ورعت حقوقه، وحظرت تكليفه بمهام ومسؤوليات لا تتناسب مع عمره؛ ومنها العمل؛ وذلك ضمن اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.
وأكدت النيابة العامة أنه يُحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن 15 عاماً، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته، أو بصحته البدنية، أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية، أو النزاعات المسلحة؛ طبقاً لنظام حماية الطفل.
وبّينت أن نظام العمل يمنع تشغيل أي شخص لم يتم 15 عاماً، ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير المختص أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات، أو المناطق، أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه، ويجوز له أن يسمح بتشغيل، أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 – 15 سنة في أعمال خفيفة وفق النظام. وفق “أخبار 24”.