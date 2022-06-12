نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “النيابة”: يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ 15 عاماً
12/06/2022   11:18 م

“النيابة”: يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ 15 عاماً

+ = -
898

وضعت الأنظمة في المملكة حماية رفيعة للطفل ورعت حقوقه، وحظرت تكليفه بمهام ومسؤوليات لا تتناسب مع عمره؛ ومنها العمل؛ وذلك ضمن اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.

وأكدت النيابة العامة أنه يُحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن 15 عاماً، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته، أو بصحته البدنية، أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية، أو النزاعات المسلحة؛ طبقاً لنظام حماية الطفل.

وبّينت أن نظام العمل يمنع تشغيل أي شخص لم يتم 15 عاماً، ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير المختص أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات، أو المناطق، أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه، ويجوز له أن يسمح بتشغيل، أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 – 15 سنة في أعمال خفيفة وفق النظام. وفق “أخبار 24”.

“النيابة”: يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ 15 عاماً

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885214460.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.