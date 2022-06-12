“اتحاد الغرف”: 56 مليار ريال حجم الاستثمارات في سوق الامتياز التجاري بالمملكة

افتتحَ الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية، حسين العبدالقادر، اليوم (الأحد)، النسخةَ السادسةَ من معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي في العاصمة الرياض.
وأوضحَ العبدالقادر، خلال كلمته في الحفل، أن حجمَ الاستثمارات في سوق الامتياز التجاري بالمملكة بلغَ 56 مليار ريالٍ، بحسب إحصاءات اتحاد الغرف السعودية، كما شهد هذا القطاع زيادة في النمو، ليمثل بذلك 50% من القيمة السوقية للامتياز التجاري على مستوى الشرق الأوسط.
وأضاف أن اتحاد الغرف يولي اهتماماً كبيراً بالامتياز التجاري لما له من أهمية اقتصادية كبرى، مشيراً إلى أن المجلسَ يعتزم إنشاءَ نسخةٍ من المعرض في العديد من مدن المملكة خلال الفترة المقبلة. وفق “أخبار 24”.
وشاركَ في النسخة السادسة من معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي أكثرُ من 115 شركةً محليةً ودوليةً، منها شركات: روسية، وأمريكية، وبريطانية، وإندونيسية، ومصرية، وكويتية، وبحرينية.