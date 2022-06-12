الكلية التطبيقية بجامعة أم القرى توقع اتفاقيات مع مجموعة من الجهات

وقعت الكُليَّة التَّطبيقيَّة بجامعة أمِّ القرى، الخميس الماضي، ثماني اتفاقيَّات تعاون مشتركة مع مجموعة من الجهات التي تمثل القطاع الخاص وغير الربحي.
وشملت الاتِّفاقيات التَّوقيع مع كلٍّ من: شركة بصريَّات السَّقاف، وشركة بصريَّات فقيه المحدودة، وشركة حسام المحدودة قسم البصريات، وجمعيَّة مؤازرة لتنمية وتطوير الجهات الأهليَّة، ومؤسَّسة محلات زكي للنَّظارات، وجمعيَّة ضيوف مكَّة، وشركة عون للتّقنية.
وأوضح رئيس الجامعة معدي آل مذهب: أنَّ الكليَّة التَّطبيقيَّة تعد من الكُليَّات التي أُنشئت حديثاً لتتواكب مع رؤية وزارة التَّعليم، وهي تحظى بدعم الوزارة بهدف تطوير مخرجات التَّعليم الجامعي بما يخدم القطاعات المختلفة.
وأشار إلى أهمية ربط تخصُّصات أقسام الكُليَّة بحاجة سوق العمل الفعليَّة؛ من خلال التَّعاون المشترك بين الكُليَّة والقطاع الخاص والحكومي وغير الربحي، وعقد ورش العمل المستمرة لتطوير آليَّة التَّعاون المشتركة، وتخريج كفاءات بشريَّة علميَّة مؤهلة ومتوائمة مع رؤية المملكة، وبرنامج تنمية القدرات البشرية. وفق “أخبار 24”.
بدوره أبان عميد الكُليَّة صالح الفريح: أنَّه بموجب هذه الاتفاقيَّات سيتم تأهيل الطَّلبة المتميِّزين في مختلف التَّخصُّصات من خلال برامج ودبلومات، وتوفير فرص التَّدريب لهم؛ بما يحقّق تنمية قدراتهم، وتعزيز مهاراتهم الحياتيَّة والمهنيَّة، وبما يسهم في انخراطهم المباشر في سوق العمل.
وتم توقيع الاتفاقيات بحضور: رئيس الجامعة الدكتور معدي آل مذهب، ووكيل الجامعة للشؤون التَّعليميَّة الدكتور عامر الزائدي، ووكيل الجامعة للابتكار وريادة الأعمال الدكتور علي الشاعري.