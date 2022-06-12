بالفيديو والصور.. “الأخضر” الأولمبي يهزم فيتنام بثنائية ويتأهل لنصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا

حقق المنتخب الأولمبي فوزا غاليا على نظيره الفيتنامي، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس آسيا تحت 23 عامًا.
وسجل الهدف الأول للمنتخب الوطني الأولمبي اللاعب متعب الحربي هدف التقدم للأخضر بالدقيقة (41) من عمر اللقاء، قبل أن يضيف فراس البركان الهدف الثاني في الدقيقة 65.
وبتلك النتيجة، تأهل المنتخب الأولمبي إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، ليضرب “الأخضر” موعدا مع نظيره الأسترالي على ملعب باختاكور، يوم الأربعاء المقبل.
ملخص المباراة
وتصدى حارس مرمى المنتخب الأولمبي، نواف العقيدي لفرصة خطيرة لمنتخب فيتنام في الدقيقة (2).
وسدد لاعب المنتخب الوطني أيمن يحيى كرة في الدقيقة (13) تصدى لها حارس مرمى منتخب فيتنام.
وسددّ لاعب منتخب فيتنام، نام دونغ، كرة في الدقيقة (31) مرت بجوار مرمى المنتخب الأولمبي.
وتصدى حارس مرمى المنتخب الوطني، نواف العقيدي لتسديدة خطرة في الدقيقة (36).
وسجّل لاعب المنتخب الوطني، متعب الحربي هدف التقدم للأخضر بالدقيقة (41) من عمر اللقاء.
وأحرز اللاعب فراس البريكان الهدف الثاني للأخضر في الدقيقة 65، مستغلا عرضية من الجانب الأيسر حولها برأسه لداخل الشباك. وفق “أخبار 24”.
وكاد أن يسجل المنتخب الوطني الهدف الثالث في الدقيقة 70، بعد عرضية من الجانب الأيمن وقبل وصولها إلى فراس البريكان تدخل دفاع فيتنام وابعدها.
وفي الدقيقة 71، قرر مدرب المنتخب الوطني سعد الشهري الدفع بالثنائي أحمد الغامدي وزياد الجهني بدلا من هيثم عسيري وأيمن يحيى.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب المنتخب الفيتنامي فان تشوان في الدقيقة 78.
وشهدت الدقيقة 82 دخول اللاعب عبدالله رديف بدلا من فراس البريكان صاحب الهدف الثاني في المباراة.
قووووووووووووووووول!⚽️
• متعب الحربي د’40
السعودية 1 × 0 فيتنام#السعودية_فيتنام
#AFCU23 | #SSC pic.twitter.com/CZCSk3Ricy
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 12, 2022
قووووووووووووووووول!⚽️
• فراس البريكان د’65
السعودية 2 × 0 فيتنام#السعودية_فيتنام
#AFCU23 | #SSC pic.twitter.com/VbNpERF1ES
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 12, 2022