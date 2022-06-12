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جديد المحليات > تعليم الرياض يبدأ توزيع كتب المرحلة الابتدائية للمدارس استعداداً للعام المقبل
12/06/2022   11:17 م

تعليم الرياض يبدأ توزيع كتب المرحلة الابتدائية للمدارس استعداداً للعام المقبل

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بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم (الأحد)، في توزيع كتب المرحلة الابتدائية لمدارس البنين والبنات، ضمن استعدادها المبكر للعام الدراسي المقبل.

وتشكل مدارس المرحلة الابتدائية البالغ عددها 1471 مدرسة نسبة 48 % من إجمالي عدد المدارس بالإدارة، حيث يستفيد منها نحو 554 ألف طالب وطالبة، بإجمالي عدد 21.6 مليون كتاب مدرسي. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن وزارة التعليم أعلنت التقويمَ الدراسيَّ لعام 1444هـ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، والذي يبدأ من 1 صفر حتى 4 ذي الحجة.

تعليم الرياض يبدأ توزيع كتب المرحلة الابتدائية للمدارس استعداداً للعام المقبل

جديد المحليات
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