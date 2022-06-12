مذكرة تفاهم بين “الاتصالات” و”تدوير” لإعادة استخدام النفايات الإلكترونية وتجديد الأجهزة

وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الأحد)، مذكرة تفاهم مع شركة تدوير البيئة الأهلية “تدوير”؛ للتعاون في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية وتجديد الأجهزة الإلكترونية.
وتنص المذكرة التي وقعها من جانب الوزارة وكيلها المكلف للتقنية إبراهيم الناصر؛ ومن جانب الشركة عضوها المنتدب ناصر الذويب، على تعاون الجانبين في إنشاء مركز لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، وتجديد الأجهزة الإلكترونية بطاقة استيعابية تقارب 15 ألف جهاز في الشهر؛ وذلك خلال خمس سنوات، إضافة إلى تطوير منتجات وخدمات مستقبلية لدعم إعادة التدوير وتجديد الأجهزة.
ويسعى الجانبان، بموجب مذكرة التفاهم، إلى جذب رواد الأعمال والشركات الناشئة إلى قطاع تدوير النفايات الإلكترونية من خلال تنفيذ بعض المشاريع ذات الصلة في سلسلة ومراحل الإمداد والتوزيع، كما تشتمل على عدة بنود، في مقدمتها تنظيم ورش عمل تشارك فيها جميع الجهات ذات الصلة؛ بهدف تبصيرها بأهمية تدوير وتجديد الأجهزة الإلكترونية، إلى جانب نقل المهارات والمعارف للسوق المحلي. وفق “أخبار 24”.