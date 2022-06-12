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جديد المحليات > على غرار “التوفل” و”الآيلتس”.. “مجمع الملك سلمان للغة العربية” يطلق اختبار كفاية في لغة الضاد
12/06/2022   11:17 م

على غرار “التوفل” و”الآيلتس”.. “مجمع الملك سلمان للغة العربية” يطلق اختبار كفاية في لغة الضاد

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أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، مشروع بناء اختبار كفاية اللغة العربية في مرحلته الأولى.

ويهدف المشروع إلى بناء اختبار مقنن يقيس المهارات اللغوية، يشمل: القراءة، والكتابة، والاستماع، والتحدث؛ وفق أفضل الممارسات العالمية ومعايير الإطار الأوروبي المشترك للغات.

ومن جانبه، أوضح وزير الثقافة بدر بن فرحان، أن الاختبار يقدم شهادة تثبت مستوى تمكن حاملها من مهارات اللغة العربية، كما هي الحال مع اختبارات “التوفل”، و”الآيلتس” في اللغة الإنجليزية؛ مما يعزز مكانة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية كمرجعيةٍ عالميةٍ في مجالات اللغة العربية وتطبيقاتها. وفق “أخبار 24”.

على غرار “التوفل” و”الآيلتس”.. “مجمع الملك سلمان للغة العربية” يطلق اختبار كفاية في لغة الضاد

جديد المحليات
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