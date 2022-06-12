بتمويل يصل لـ 3 ملايين ريال.. “التنمية السياحي” يطلق برنامجًا تمويليًا لدعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر

أعلن صندوق التنمية السياحي، اليوم (الأحد)، عن إطلاق برنامج التمويل السياحي، والمصمم لتوفير أفضل الحلول المميزة والمنتجات التمويلية الميسّرة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك بعد توقيع الصندوق اتفاقية تمويل مع البنك العربي الوطني، حيث وقع كل من الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني عبيد الرشيد، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وسيعمل الصندوق والبنك العربي الوطني، بموجب الاتفاقية، على تطوير آلية تمويل مدعومة ببرنامج التمويل المشترك بقيمة تصل إلى 300 مليون ريال، مع توفير كل الممكنات والدعم الاستشاري والتمويلي اللازمين للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة. وفق “أخبار 24”.
ويوفر البرنامج حلولاً تمويلية ملائمة بإجراءات سهلة؛ بما يشمل: إمكانية تقديم نماذج طلبات التمويل إلكترونياً، وفتح حساب إلكتروني خلال 10 دقائق، وإصدار موافقة مبدئية على القرض خلال 48 ساعة، كما تلبي شروط التمويل مختلف احتياجات المستثمرين؛ إذ يبلغ الحد الأدنى للتمويل 50 ألف ريال، بحد أقصى 3 ملايين ريال، بالإضافة إلى فترة سداد مرنة تصل إلى 5 سنوات، وفترة سماح للسداد تصل إلى 6 أشهر.