الجلاجل يرأس اجتماع “المجلس الصحي” ويناقش مشروع تطوير الخدمات الإسعافية

رأس وزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم (الأحد)، اجتماع المجلس الصحي السعودي لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ ومنها مشروع تطوير الخدمات الإسعافية.
كما اطّلع المجلس على السياسة الوطنية الموحدة لمنح الامتيازات السريرية في المملكة، والذي يهدف إلى تأمين بروتوكول مشترك وموحد لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، حيث يستند هذا المشروع على حماية المرضى وحفظ حقوقهم.
وناقش المجلس الهيكل التنظيمي المقترح للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي”، واطلع على الإجراءات والمتطلبات اللازمة للعاملين في الرعاية الصحية المنزلية، كما اطلع على تقرير أعمال المركز الوطني للأورام. وفق “أخبار 24”.