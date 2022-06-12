“البيئة”: بدء تطبيق منع دخول الإبل إلى المشاعر المقدسة خلال موسم الحج

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الأحد)، تطبيق إجراءات منع دخول الإبل إلى المشاعر المقدسة؛ وذلك ضمن مجموعة إجراءات احترازية اتخذتها الجهات لمواجهة فيروس “كورونا”.
وأوضح مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، سعيد الغامدي، أن منع دخول الإبل إلى المشاعر المقدسة سيكون خلال موسم حج هذا العام؛ خوفاً من إمكان تفشي الفيروس الذي ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، مبيناً أن الوزارة استعدت لموسم الحج بعدة إجراءات احترازية منها توفير الكوادر البيطرية المتخصصة على مدار الساعة.
ونوه إلى أن الوزارة أقامت ورشة عمل في إطار استعداداتها لموسم الحج بمشاركة فرق الحج البيطرية، موضحاً أن تلك الورش سلطت الضوء على أهم الأمراض البكتيرية والفيروسية، وطرق جمع وحفظ العينات لها؛ بهدف رفع درجة كفاءة وجاهزية الأفراد المشاركين. وفق “أخبار 24”.