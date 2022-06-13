لإصدار الشهادات وتقديم الخدمات للسفن.. “الهيئة العامة للنقل” توقع 6 اتفاقيات مع كبرى هيئات التصنيف البحرية بالعالم

وَقَّعَ رئيس الهيئة العامة للنقل رميح الرميح، عدداً من الاتفاقيات مع هيئات التصنيف البحرية؛ بهدف تقديم مجموعة من الخدماتِ البحريةِ للسفن السعودية في أماكن وجودها في البحار والمياه الدولية.
وستقومُ هيئاتُ التصنيفِ، بموجب هذه الاتفاقيات، بأعمال الفحص والمعاينات وإصدار الشهادات الإلزامية والتقارير، وتقديم الخدمات للسفن؛ بما في ذلك المنصات والوحدات البحرية المسجلة في المملكة، وكذلك السفن تحت الإنشاء والمزمع تسجيلها وتصنيفها عن طريق الهيئة المفوضة، أو التي تحت الإصلاح، بالإضافة إلى خدمات أخرى تطلبها الهيئة لضمان امتثال تلك السفن أو المنصات والوحدات البحرية للاتفاقيات الدولية واللوائح المعمول بها في المملكة.
وبلغَ مجموعُ الاتفاقياتِ المُوَقَّعَة، اليوم (الأحد)، 6 اتفاقياتٍ مع كبرى هيئات التصنيف البحرية على مستوى العالم، وتشملُ كلاً من: هيئةِ التصنيف الأمريكية، وهيئةِ التصنيف الفرنسية، وهيئةِ التصنيف النرويجية، وهيئة التصنيف البريطانية وغيرها. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أنه من المتوقع استفادة ما يقارب 426 سفينةً ضمن الأسطول البحري السعودي، من هذه الخدمات التي ستوفرها هيئاتُ التصنيف البحرية؛ بما ينعكس على مستوى جودة الخدمات للسفن السعودية، والالتزام بالأنظمة والمعايير الدولية للسفن.