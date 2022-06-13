نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بحضور وزير العدل.. مركزُ التدريب العدليّ يحتفي بأكثر من 5 آلاف خريج وخريجة
13/06/2022   7:06 ص

بحضور وزير العدل.. مركزُ التدريب العدليّ يحتفي بأكثر من 5 آلاف خريج وخريجة

+ = -
508

احتفى مركزُ التدريب العدلي، اليوم (الأحد)، بالخريجين والخريجات لعام 1443هـ، البالغِ عددُهم 533 خريجاً منهم 320 من الرجال و213 من النساء، بحضور وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني.

وأوضحَ مديرُ عام مركز التدريب العدلي الدكتور فارس القرني أن المركزَ يفخرُ بدوره في تطوير المنظومة القانونية، ورفع كفاءة الممارسين العدليين، من خلال تنفيذ برامج نوعية متطورة، وتمكين الشركاء للوصول إلى منتج عدلي فائق الموثوقية.

وأكدَ سعيَ المركزِ إلى أن يصبحَ مرجعاً فنياً رائداً في التأهيل والتدريب العدلي؛ ليسهمَ في بناء المنظومة العدلية والارتقاء بها، وبجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها.

وأضاف القرني أنَّ المركز حقَّقَ العديدَ من المنجزات من خلال تصميم برامج التأهيل والتدريب النوعية وفق أفضل الممارسات الدولية، وإصدار العديد من المنتجات العدلية مثل: أدوات القراءة القانونية للنص النظامي، وأدوات وأنشطة التمهير القانوني، وحقيبة مهارات البناء القانوني، ودليل إدارة عمليات التدريب. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أنَّ مركزَ التدريبِ العدليّ هو أحدُ مبادراتِ وزارة العدل للتدريب والتأهيل في عدة مجالات تدريبية عدلية وقانونية؛ وفق معايير حاكمة لإعداد برامج تأهيلية متخصصة، كما يعملُ المركزُ على دعم الدراسات التطويرية في مجال تأهيل الكوادر العدلية والقانونية.

وزير العدل

وزير العدل

وزير العدل

وزير العدل

بحضور وزير العدل.. مركزُ التدريب العدليّ يحتفي بأكثر من 5 آلاف خريج وخريجة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885214495.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.