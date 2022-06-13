بحضور وزير العدل.. مركزُ التدريب العدليّ يحتفي بأكثر من 5 آلاف خريج وخريجة

احتفى مركزُ التدريب العدلي، اليوم (الأحد)، بالخريجين والخريجات لعام 1443هـ، البالغِ عددُهم 533 خريجاً منهم 320 من الرجال و213 من النساء، بحضور وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني.
وأوضحَ مديرُ عام مركز التدريب العدلي الدكتور فارس القرني أن المركزَ يفخرُ بدوره في تطوير المنظومة القانونية، ورفع كفاءة الممارسين العدليين، من خلال تنفيذ برامج نوعية متطورة، وتمكين الشركاء للوصول إلى منتج عدلي فائق الموثوقية.
وأكدَ سعيَ المركزِ إلى أن يصبحَ مرجعاً فنياً رائداً في التأهيل والتدريب العدلي؛ ليسهمَ في بناء المنظومة العدلية والارتقاء بها، وبجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها.
وأضاف القرني أنَّ المركز حقَّقَ العديدَ من المنجزات من خلال تصميم برامج التأهيل والتدريب النوعية وفق أفضل الممارسات الدولية، وإصدار العديد من المنتجات العدلية مثل: أدوات القراءة القانونية للنص النظامي، وأدوات وأنشطة التمهير القانوني، وحقيبة مهارات البناء القانوني، ودليل إدارة عمليات التدريب. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أنَّ مركزَ التدريبِ العدليّ هو أحدُ مبادراتِ وزارة العدل للتدريب والتأهيل في عدة مجالات تدريبية عدلية وقانونية؛ وفق معايير حاكمة لإعداد برامج تأهيلية متخصصة، كما يعملُ المركزُ على دعم الدراسات التطويرية في مجال تأهيل الكوادر العدلية والقانونية.