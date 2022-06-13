رسميًا.. “المسابقات” تؤجل “جولتي الحسم” بدوري المحترفين بعد تأهل “الأخضر” لنصف نهائي “آسيا”

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، رسميا، تأجيل جولتي الحسم الـ29 والـ30 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تأهل المنتخب الوطني الأولمبي إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.
وكان من المقرر أن تقام مباريات الجولة الـ 29 بدوري المحترفين يوم السبت الموافق 18 يونيو، والجولة الـ30 تقام يوم 23 من نفس الشهر.
وقررت لجنة المسابقات تأجيل موعد انطلاقة مباريات الجولتين (29 – 30) من دوري المحترفين، لتقام يومي الخميس الموافق 23 يونيو 2022، والإثنين الموافق 27 يونيو.
ويأتي قرار تأجيل الجولتين بناءً على طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك نظراً لتأهل المنتخب الأولمبي لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة. وفق “أخبار 24”.
وحقق المنتخب الأولمبي فوزًا غاليًا على نظيره الفيتنامي، مساء الأحد، بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس آسيا تحت 23 عامًا.
وسجل الهدف الأول للمنتخب الوطني الأولمبي اللاعب متعب الحربي هدف التقدم للأخضر بالدقيقة (41) من عمر اللقاء، قبل أن يضيف فراس البركان الهدف الثاني في الدقيقة 65.