وزير الرياضة يهنئ الرباع السعودي علي مجيد لتحقيقه ذهبية “الخطف” في بطولة العالم لرفع الأثقال

هنأ وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الرباع السعودي علي مجيد خليتيت، لتحقيقه المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات وزن 55 كجم ببطولة العالم لرفع الأثقال للشباب تحت 17 سنة، والمقامة بمدينة ليون المكسيكية.
وقال وزير الرياضة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أهنئ بطلنا الرباع السعودي علي مجيد لتحقيقه الميدالية الذهبية في الخطف، وفضية المجموع في بطولة العالم لرفع الأثقال بالمكسيك.. ألف مبروك يا بطل.. مبروك لوطننا الغالي”.
وحصد خليتيت للمركز الأول بعد تحقيقه ذهبية الخطف بعد رفعة 105 كيلوجرامات، وانتزع فضية المجموع بـ229 كجم، وسط منافسة شرسة من الرباعين في البطولة التي تشهد مشاركة أكثر من 205 رباعين يمثلون 44 دولة. وفق “أخبار 24”.
أهنئ بطلنا الرباع السعودي علي مجيد لتحقيقه الميدالية الذهبية في “الخطف” وفضية المجموع في بطولة العالم لرفع الأثقال بالمكسيك 🥈🥇
ألف مبروك يا بطل 👏
مبروك لوطننا الغالي 🇸🇦 pic.twitter.com/2e7bOnui8t
— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) June 12, 2022