صراع بين الأهلي والنصر لضم النجم المغربي “رحيمي”

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن وجود صراع بين ناديي النصر والأهلي لحسم صفقة لاعب العين الإماراتي، المغربي سفيان رحيمي.
وأوضحت التقارير وفقًا لموقع ” le 360 سبورت” المغربي، أن رحيمي بات محط اهتمام مجموعة كبيرة من الأندية السعودية والقطرية التي عبرت بشكل صريح عن رغبتها في التعاقد معه بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت إلى أن وكيل أعمال اللاعب رحيمي تلقّى عروضا من أندية سعودية أبرزها النصر والأهلي ، إضافة لناد أوربي من أجل التعاقد معه بداية من الميركاتو الصيفي المقبل . وفق “أخبار 24”.
وكان رحيمي قد انتقل إلى العين الإماراتي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادما إليه من الرجاء المغربي.