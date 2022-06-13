بالصور.. الأكاديمية الأولمبية السعودية تفوز بجائزة “أوتو سيميزيك” بأثينا

حصلت الأكاديمية الأولمبية السعودية على جائزة “أوتو سيميزيك” كأول أكاديمية أولمبية وطنية تفوز بالجائزة، وذلك خلال الحفل الرسمي الذي أُقيم الأحد، بمناسبة تدشين النسخة الـ62 لبرنامج السفراء الأولمبيين للأكاديمية الأولمبية الدولية في العاصمة اليونانية أثينا بحضور رئيسة الجمهورية اليونانية “كاترينا ساكيلاروبولو”.
وتسلم نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، الجائزة من رئيس الأكاديمية الأولمبية الدولية “إيفيليوس كوفيليوس” وذلك نظير إعادة تفعيل الأكاديمية السعودية منذ منتصف العام الماضي، وإقامتها للعديد من البرامج التعليمية المتنوعة التي استهدفت الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية الجامعية. وفق “أخبار 24”.
وبهذه المناسبة، رفع الأمير فهد بن جلوي خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما يوليانه من رعاية واهتمام للقطاع الرياضي ومنسوبيه، والمتابعة اليومية والمستمرة من رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مما جعل أعمال ومشروعات الأكاديمية السعودية تنال تقدير وتكريم المجتمع الأولمبي الدولي.