اليوم.. وزيرا “الرياضة” و”التعليم” يُتَوِّجان بطلي “نخبة دوري المدارس”

تُختتم مساء (الاثنين) منافسات بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم للبنين 2022 على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة؛ وذلك بحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، ووزير التعليم حمد آل الشيخ.
وتجمع المباراة النهائية لفئة 15 عاماً، فريقي متوسطة الفرسان من منطقة الرياض، ومتوسطة تحفيظ القرآن الكريم من المنطقة الشرقية، تليها المباراة الثانية لفئة 18 عاماً، التي تجمع فريقي ثانوية الرازي من محافظة جدة، وثانوية طيبة من محافظة الزلفي.
يُذكر أن دوري المدارس هو أحد مشاريع التعاون بين وزارتي الرياضة والتعليم؛ وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث بدأ هذا العام في 47 مدينة ومحافظة بالمملكة، شارك فيه أكثر من 150 ألف طالب يمثلون 15.4 ألف فريق من 3.6 ألف مدرسة من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية. وفق “أخبار 24”.