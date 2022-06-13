بالصور.. البرتغال تسقط على يد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

فاز المنتخب السويسري على ضيفه المنتخب البرتغالي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب جنيف، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات للمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية.
وافتتحت سويسرا التسجيل مبكرًا في الدقيقة الأولى، بعدما أرسل سيلفان فيدمر، عرضية من الجانب الأيمن، تابعها سيفيروفيتش برأسية سكنت الشباك.
وحقق فريق المدرب مراد ياكين انتصاره الأول في هذه النسخة من دوري الأمم بفضل الهدف المبكر.
واعتقد منتخب البرتغال، الفائز بدوري الأمم في موسم 2018-2019، أنه أدرك التعادل عن طريق المهاجم رافائيل لياو في الدقيقة 18، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل.
وضغطت البرتغال لإدراك التعادل بعد الاستراحة، لكنها لم تتمكن من ذلك رغم تسديدة برناردو سيلفا القوية من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 63 ورأسية ديوجو جوتا الرائعة في الدقيقة 78.
وبذلك حققت سويسرا، التي خسرت 1-صفر على أرضها أمام إسبانيا في الجولة الماضية، وتعثرت في أول ثلاث جولات من دوري الأمم، فوزها الأول في ست مباريات خلال العام الجاري. وفق “أخبار 24”.
وخاض فريق المدرب فرناندو سانتوس، الذي لم يكن قد خسر أي مباراة في مسابقة هذا العام، المباراة دون كريستيانو رونالدو وجواو موتينيو ورافائيل جيريرو بسبب حصولهم على راحة.
وتراجعت البرتغال إلى المركز الثاني في المجموعة الثانية من المستوى الأول لدوري الأمم برصيد 7 نقاط، بينما تقدمت إسبانيا إلى الصدارة بعدما تغلبت 2-صفر على جمهورية التشيك في المباراة الأخرى، وبقيت سويسرا في ذيل الترتيب بثلاث نقاط.