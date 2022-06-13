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جديد المحليات > “البنوك السعودية” تنشر مكالمة لمحتال يحاول الحصول على بيانات حساب بنكي.. وتنصح العملاء بهذا الأمر
13/06/2022   7:05 ص

“البنوك السعودية” تنشر مكالمة لمحتال يحاول الحصول على بيانات حساب بنكي.. وتنصح العملاء بهذا الأمر

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نشرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، مقطعاً صوتياً لمكالمة حقيقية جرت بين أحد العملاء وشخص مُحتال حاول خلالها الأخير الحصول على معلومات الحساب البنكي للعميل.

وحاول المُحتال بعد اختيار “اسم مزيف” له وتعريف نفسه للعميل بأنه يعمل موظفاً بأحد البنوك إقناعه بتقديم المعلومات الخاصة بحسابه له من أجل تحديثه، قبل أن يهدده بإيقاف الحساب في ظل رفضه الاستجابة لطلبه.

ودعت اللجنة، العملاء إلى تجاهل المكالمات التي يقوم بها المحتالون ويهددون بإغلاق الحسابات للحصول على المعلومات، مع الإبلاغ عنهم وإرسال أرقامهم إلى رقم “330330”. وفق “أخبار 24”.

“البنوك السعودية” تنشر مكالمة لمحتال يحاول الحصول على بيانات حساب بنكي.. وتنصح العملاء بهذا الأمر

جديد المحليات
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