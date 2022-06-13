طقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة على بعض المناطق وسحب رعدية بالمرتفعات الجنوبية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، وقد يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.
وأشار إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لظهور السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة.
ونوه إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن ستكون، 46 درجة بمكة المكرمة، و44 درجة بالمدينة المنورة والدمام، و43 درجة في الرياض وبريدة، و38 درجة في جدة. وفق “أخبار 24”.