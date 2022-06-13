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جديد المحليات > اختتام مناورات “فيصل 12” بين القوات الجوية السعودية والمصرية
13/06/2022   11:35 ص

اختتام مناورات “فيصل 12” بين القوات الجوية السعودية والمصرية

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اختتمت مناورات التمرين السعودي المصري “فيصل 12″، التي جرت في قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي، وذلك بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية المصرية.

وحضر حفل ختام التمرين نيابة عن قائد القوات الجوية، اللواء الطيار الركن/ طلال الغامدي نائب قائد القوات الجوية، ومن الجانب المصري، نيابةً عن قائد القوات الجوية المصرية، رئيس أركان القوات الجوية المصرية اللواء أركان حرب/ محمود عبدالجواد.

وأشاد اللواء الغامدي بنتيجة التمارين الإيجابية، التي جرت وفق أهداف تكتيكية مرسومة، حققت الفائدة العسكرية المرجوة لكلا الطرفين، مشيراً إلى أثر التمارين العميق في الانطلاق بالقوتين إلى مستوى عالٍ من الاستعداد والتأهب.

ونفذت الأطقم الجوية عدداً من السيناريوهات القتالية في بيئة قتال حقيقية، أثبت فيها الطيارون من كلا القوتين كفاءتهم القتالية العالية، وقدرتهم السريعة على التعامل مع الأهداف المعادية وتدميرها.  وفق “أخبار 24”.

اختتام مناورات فيصل 12 بين القوات الجوية السعودية والمصرية

اختتام مناورات فيصل 12 بين القوات الجوية السعودية والمصرية

اختتام مناورات فيصل 12 بين القوات الجوية السعودية والمصرية

اختتام مناورات “فيصل 12” بين القوات الجوية السعودية والمصرية

جديد المحليات
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