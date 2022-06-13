سماء المنطقة العربية تشهد غدًا ثاني بدر عملاق في 2022

تشهد سماء الوطن العربي غدًا (الثلاثاء) ظهور القمر البدر لشهر ذي القعدة، وسيزين السماء طوال الليل، وهو ثاني بدر عملاق هذا العام، إذ سيبدو حجمه الظاهري أكبر وأكثر إشراقاً من المعتاد وذلك قبل أسبوع فقط من الانقلاب الصيفي في النصف الشمالي للكرة الأرضية.
وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، إنه بشكل عام يمكن القول إن القمر سيظل بدراً طوال الليل، ولكن علميًا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر بزاوية 180 درجة من الشمس وسيحدث ذلك عند الساعه 02:51 بعد الظهر بتوقيت مكة، ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر، وذلك قبل 11 ساعة و32 دقيقة من وصوله الحضيض أقرب مسافة له من الأرض.
وأوضح أبوزاهرة أنه سيلاحظ أن الحجم الظاهري للقمر كبير أثناء شروقه عندما يكون قريباً من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقالياً ولكن بعد ارتفاعه في السماء يعود حجمه الصغير، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن اللون الوردي أو البرتقالي الذي يمكن أن يظهر به القمر أثناء شروقه بسبب الغلاف الجوي لكوكب الأرض، إذ تعمل مكوناته على بعثره الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى أعيننا، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة.