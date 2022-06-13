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جديد المحليات > “الجدعان”: إعادة توجيه 540 مليار ريال خلال السنوات الماضية إلى مصروفات لخدمة المواطن والمقيم
13/06/2022   11:39 ص

“الجدعان”: إعادة توجيه 540 مليار ريال خلال السنوات الماضية إلى مصروفات لخدمة المواطن والمقيم

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قال وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، محمد الجدعان، إن الجهات الحكومية حققت العديد من النتائج في مجال الاستدامة المالية خلال الأعوام الماضية تمثلت في تحقيق أثر مالي يفوق 540 مليار ريال تم إعادة توجيهها إلى مصروفات ذات أولوية لخدمة المواطن والمقيم.

وأضاف “الجدعان”، خلال حفل تدشين الدليلين الوطنيين لإدارة المشاريع وإدارة الأصول والمرافق الذي أقيم يوم أمس (الأحد)، أن الهيئة وضعت خطة عمل مع نحو 20 جهة حكومية من الجهات الأكثر إنفاقًا في الدولة، وعملت معها على تطوير محافظ متوسطة المدى لمشاريعها الرأسمالية، ومساندة هذه الجهات في ترتيب أولوياتها وفق الاستراتيجيات القطاعية بكل جهة ومواءمتها مع مستهدفات رؤية 2030.

ولفت إلى أن الأدلة من شأنها أن تكون رافدًا لجهود الجهات الحكومية ومساعيها نحو التميز على الصعيد المؤسسي، وترسيخ بنية تحتية عالية الجودة، وتحقيق كفاءة تشغيلية ورأسمالية، داعيا إلى تفعيل الدليلين إلى ممارسات مستمرة في تشغيل البنية التحتية في المملكة وتسريع وصول الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وأكد أن الخطوات المتسارعة في مجال تحقيق الجودة واستدامة إدارة المشاريع والمرافق العامة هي جزء من مسيرة تحقيق كفاءة الإنفاق وجودة المشاريع الحكومية، لضمان الحصول على أكبر أثر متحقق مقابل ما تنفقه الحكومة على المشاريع الرأسمالية والتشغيلية.

وفق “أخبار 24”.

“الجدعان”: إعادة توجيه 540 مليار ريال خلال السنوات الماضية إلى مصروفات لخدمة المواطن والمقيم

جديد المحليات
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