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جديد المحليات > “الحبوب” تعلن صرف مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي
13/06/2022   11:40 ص

“الحبوب” تعلن صرف مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي

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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم (الإثنين)، صرف مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي، والبالغة أكثر من 94.5 مليون ريال.

وأضافت أن صرف المستحقات يشمل الدفعة الأولى من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وأغلقوا الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وأبانت أن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين لهذه الدفعة كان لصافي كمية تخطت أكثر من 55 ألف طن، وذلك لعدد 258 مزارعاً، منهم 72 مزارعاً وشركة من أصحاب العلاقة التعاقدية، مضفية أن الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه بلغت أكثر من 210 آلاف طن لعدد 1019 مزارعاً.

صور

وفق “أخبار 24”.

“الحبوب” تعلن صرف مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي

جديد المحليات
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