“التدريب التقني” تحدد موعد القبول والتسجيل لعام 1444هـ.. وتحول 8 فروع إلى كليات مستقلة

حددت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني موعد فتح باب القبول الإلكتروني للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات للعام الدراسي 1444هـ.
وأشارت إلى أن التسجيل في برامجها متاح للبنين والبنات لمرحلة الدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة، ومرحلة البكالوريوس للبنين والبنات الحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله، ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية للفصل التدريبي الأول من العام 1444هـ.
وأضافت أن التسجيل سيكون متاح اعتباراً من 18 / 12 / 1443هـ وحتى تاريخ 22 / 12 / 1443 هـ، لبرامج البكالوريوس للبنين والبنات، و من تاريخ 25 / 12 / 1443هـ حتى تاريخ 29 / 12 / 1443هـ لبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية للبنين، مؤكدة أن التقديم سيكون عبر البوابة الإلكترونية للقبول الخاص بها (قبولي).
من جانب آخر، اعتمدت المؤسسة تحويل 8 أفرع من فروع الكليات إلى كليات تقنية مستقلة، لتنضم إلى مجموعة الكليات التقنية المنتشرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وأوضحت المؤسسة هذه الكليات وهي الكلية التقنية بالقوز، والكلية التقنية بأحد رفيدة، والكلية التقنية بالأرطاوية، والكلية التقنية بالعيصن، والكلية التقنية بحبونا، والكلية التقنية بحقل، والكلية التقنية بديمة، والكلية التقنية بالعيدابي، ليصل بذلك عدد الفروع التي تم تحويلها إلى كليات تقنية مستقلة 20 فرع كلية. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن تحويل الفروع إلى كليات مستقلة يعني منشأة تدريبية لها مجلس إداراتها الخاصة ولديها فرصة للتوسع بالأقسام والتخصصات، وزيادة الطاقة الاستيعابية لتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.