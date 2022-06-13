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جديد المحليات > وزير التجارة يلتقي مبتعثاً سعودياً أثناء تدريبه الميداني في أحد المطاعم الفاخرة بجنيف
13/06/2022   3:55 م

وزير التجارة يلتقي مبتعثاً سعودياً أثناء تدريبه الميداني في أحد المطاعم الفاخرة بجنيف

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جذبت همة أحد المبتعثين لدراسة السياحة والفندقة في سويسرا انتباه وزير التجارة، ماجد القصبي، الذي يترأس حاليًا وفد المملكة في اجتماعات المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية.

ونشر “القصبي” صورة التقطها مع الشاب، معرباً عن فخره بالشباب السعودي وتميزه في كل مكان قائلاً: “نفخر بشبابنا السعوديين وتميزهم في كل مكان، التقيت الابن عبدالرحمن باصرة المبتعث لدراسة السياحة والفندقة في سويسرا وهو يؤدي تدريبه الميداني في أحد المطاعم الفاخرة في جنيف، همة شبابنا عالية لبناء وطننا الغالي”.

يذكر أن القصبي عقد اجتماعات ثنائية مع وزراء ومسؤولين، على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري الذي انطلق يوم أمس (الأحد)، وتستمر أعماله حتى بعد غد (الأربعاء) في جنيف.

وفق “أخبار 24”.

وزير التجارة يلتقي مبتعثاً سعودياً أثناء تدريبه الميداني في أحد المطاعم الفاخرة بجنيف

جديد المحليات
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