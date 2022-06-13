كورونا في المملكة.. الإصابات تتجاوز الألف مجدداً وانخفاض الحالات الحرجة وارتفاع التعافي

تجاوزت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الألف للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، لتواصل الحالات ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي.
وطبقاً لبيانات وزارة الصحة، فقد تم تسجيل 1188 إصابة بكوفيد 19 خلال الـ24 ساعة الماضية، بارتفاع قدره 183 حالة عن يوم أمس، مسجلة أعلى حصيلة يومية منذ 18 فبراير الماضي.
كما ارتفعت حالات التعافي من كورونا، إذ تعافى 923 مريضاً من الفيروس، لكنه عدد أقل من المصابين الجدد لليوم الرابع عشر على التوالي. وبذلك يرتفع أعداد المتعافين من الفيروس إلى 760490 من أصل 778983 منذ بدء الجائحة في المملكة.
وواصلت الحالات الحرجة انخفاضها لليوم الثالث على التوالي، حيث غادرت 5 حالات العناية المركزة، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة 91 حالة.
وتراجعت حالات الوفاة بشكل طفيف، بتسجيل حالتي وفاة جديدتين اليوم (الإثنين)، لتبقى حالات الوفاة عند معدلاتها المستقرة منذ مطلع أكتوبر الماضي. وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 9175 حالة. وفق “أخبار 24”.