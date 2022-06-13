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جديد المحليات > وصول أول فوج من الحجاج إلى مكة المكرمة
13/06/2022   4:00 م

وصول أول فوج من الحجاج إلى مكة المكرمة

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وصل إلى مكة المكرمة أمس (الأحد)، الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام والقادمون من جمهورية تركيا، ويضم 290 حاجًا.

وأشاد القنصل العام للجمهورية التركية بجدة، ميتا زعيم أوغلو بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام من حكومة المملكة لتمكينهم من أداء فريضة الحج بيسر وأمان.

وعبر أوغلو عن إعجابه بالخدمات والمشروعات النوعية التي تشهدها المملكة عامًا بعد عام في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وصول أول فوج من الحجاج إلى مكة المكرمة

وصول أول فوج من الحجاج إلى مكة المكرمة

وفق “أخبار 24”.

وصول أول فوج من الحجاج إلى مكة المكرمة

جديد المحليات
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