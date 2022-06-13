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جديد المحليات > اعتماد 195 من متعهّدي الإعاشة لموسم حج هذا العام بمكة المكرمة
13/06/2022   4:04 م

اعتماد 195 من متعهّدي الإعاشة لموسم حج هذا العام بمكة المكرمة

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اعتمدت أمانة العاصمة المقدسة 195 من الشركات والمؤسسات وأصحاب المطابخ المتخصصين في التموين والإعاشة لموسم حج هذا العام، وبطاقة استيعابية تصل إلى 4.8 مليون وجبة يومياً.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة العاصمة المقدسة، أسامة بن عبدالله الزيتوني، أن الأمانة أهلت عدداً من الشركات الكبرى وذات الإمكانيات العالية في مجال التغذية، كما وضعت برنامجاً لمتابعة مقدمي خدمات الإعاشة والتغذية بالحج حسب معايير واشتراطات التأهيل والتصنيف المعتمدة.

وأكد أنه تم تشكيل عدد من الفرق الميدانية للرقابة على منظومة الإعاشة، لافتا إلى أن هذه الفرق تضم 101 موظف ما بين مراقبين وفنيين وأخصائيي مختبر، وسيقومون بجولات ميدانية للكشف على منشآت الإعاشة المؤهلة وسحب وتحليل العينات الغذائية والتأكد من صلاحيتها.  وفق “أخبار 24”.

ونوه بأن الأمانة اعتمدت أيضا آلية خطوات توفير الوجبات الغذائية، مؤكدًا أن المجال لا يزال متاحاً لاستقبال المزيد من طلبات متعهدي الإعاشة الراغبين في تقديم خدماتهم خلال موسم الحج لهذا العام.

اعتماد 195 من متعهّدي الإعاشة لموسم حج هذا العام بمكة المكرمة

جديد المحليات
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