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جديد المحليات > الترخيص لـ 3 شركات لتطوير وتشغيل 15 منصة رقمية حكومية
13/06/2022   4:08 م

الترخيص لـ 3 شركات لتطوير وتشغيل 15 منصة رقمية حكومية

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أصدرت هيئة الحكومة الرقمية الحزمة الأولى من التراخيص المرحلية لأعمال الحكومة الرقمية لثلاث شركات، “علم لأمن المعلومات”، و”تكامل لخدمات الأعمال”، و”ثقة”، وذلك لتطوير وتشغيل 15 منصةً ومنتجًا حكوميًا رقميًا قائمًا.

الحكومة الرقمية

وأوضحت الهيئة أن قائمة المنصات والمنتجات شملت، “وصل”، و”نقل”، و”النقل البحري”، و”تأجير”، و”وشج” و “الدرونز” لشركة “علم”، و”أجير”، و”قوى”، و”مساند”، و”تبرع” لشركة “تكامل”، بالإضافة إلى “اعتماد” و”سابر”، و”إحكام”، و”الموثق” و”سدر” لشركة “ثقة”.

وأبانت أن تلك المنصات والمنتجات تتبع 10 جهات ونفذت أكثر من 53 مليون عملية سنويًا، وأسهمت تلك العمليات في تحسين الحصول على الخدمات للمستفيدين من الأفراد وقطاع الأعمال.

وتعد الهيئة الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، والمرجع الوطني في شؤونها، بالإضافة إلى اختصاصها في إصدار القياسات والمؤشرات والأدوات والتقارير؛ لقياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية.

الترخيص لـ 3 شركات لتطوير وتشغيل 15 منصة رقمية حكومية

وفق “أخبار 24”.

الترخيص لـ 3 شركات لتطوير وتشغيل 15 منصة رقمية حكومية

جديد المحليات
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