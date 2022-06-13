الحسيني يكشف تفاصيل اختيار صوره للحرمين في الجواز الجديد

أعرب المصور عماد الحسيني عن سعادته وفخره بكونه أحد المصورين الذين تضمنت صفحات الجواز السعودي الجديد لقطات لهم.
واعتبر الحسيني أن قيام المملكة بوضع أعماله في جوازات سفرها – التي يحملها أكثر من 20 مليون مواطن حول العالم – إنجاز غير متوقع ونقلة يتمناها كل مصور.
وأوضح الحسيني لـ”أخبار 24″ أنه تم التواصل معه من قِبل منسوبي مصلحة مطابع الحكومة التابعة لوزارة المالية وطلبوا منه صوراً خاصة عن معالم المملكة ومنها المسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤكدا أنه قام بتزويدهم بالكثير من الصور عن الحرمين الشريفين.
وأضاف: “بعد عدة أشهر ذهبت لتصوير بعض الصور بطلب خاص من الوزارة، لكي تكون بزوايا محددة لتناسب صفحات الجواز.. ولله الحمد تم اختيار الصور المناسبة وظهرت عند إطلاق الجواز السعودي الجديد”.
وأبان أن التقاطاته كانت في آخر صفحة من صفحات الجواز عن المسجد النبوي الشريف، القبة الخضراء، مآذن الحرم، المئذنة الرئيسية، باب الحرم النبوي الشريف، الأعمدة والأقواس، برج الساعة، صحن المطاف، وتم تصويرها خلال مسيرة تصوير الحرمين الشريفين خلال الـ9 سنوات الماضية. وفق “أخبار 24”.
وأشار الحسيني إلى أن خبرته في مجال التصوير الفوتوغرافي بلغت 14 سنة، ناصحاً كل من لديه الرغبة في احترافية التصوير بأن يصبر على التعلّم، مع محاولة التصوير يوميا، حتى يصبح من المتقنين لهذه الحرفة الصعبة.