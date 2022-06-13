تضمنت تسديد مخالفات الفائزين.. 53 فرداً فازوا بجائزة السائق المثالي بالمنطقة الشرقية

كشف أمين عام جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي، عبد الله الراجحي، عن تسجيل جائزة السائق المثالي في نسختها السادسة أرقامًا قياسية لأول مرة منذ إطلاقها، بزيادة 15% عن النسخة السابقة، في فرعيها المختلفين.
وقال الراجحي في تصريح لـ”أخبار 24″ إن عدد المتسابقين المسجلين بلغ أكثر من 26 ألفا في فرع الأفراد، و131 جهة حكومية وأهلية، و23 في فرع النقل الثقيل.
وأضاف الراجحي أن الجائزة في فرعها الأول موجهة للأفراد ممن ليست لديهم مخالفات مرورية، خلال الثلاث السنوات الماضية، ويحصل فيها 30 فردا على مبلغ 30 ألف ريال لكل منهم وتكريم أمام أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف آل سعود.
فيما وجه الفرع الثاني للجائزة للأفراد الذين لديهم مخالفات مرورية، حيث يحصل فيها الفائز بالمركز الأول على تسديد مخالفات بما لا يتجاوز 30 ألف ريال والثاني على 25 ألف ريال، وفاز فيها 23 فرداً تمكنوا من عدم ارتكاب مخالفات مرورية لمدة 6 أشهر مضت، من إجمالي عدد مشاركين بلغ أكثر من 5 الآف شخص.
وأشار إلى أن مرحلة الاختبار للفائزين تمت بناءً على معايير عالية بالتعاون مع أرامكو السعودية، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والجمعية السعودية للسلامة المرورية “سلامة”، حيث أسهمت في غرس الوعي المروري في نفوس السائقين بمختلف فئاتهم العمرية، وتحفيز الأفراد على القيادة المثالية.
وأشار الراجحي إلى أن المنطقة الشرقية تتصدر مناطق المملكة بالأقل في نسبة الوفيات بنسبة 9 حالات وفاة لكل 100 ألف في الحوادث المرورية، حيث إن المستهدف الوطني لعام 2021م كان 13 لكل 100 ألف، وذلك لجهود تطوير السلامة المرورية بالمنطقة بدعم ومتابعة أمير المنطقة الشرقية ونائبه من خلال لجنة السلامة المرورية.