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جديد المحليات > ​”الصحة” تكشف عن 3 أمور كانت سبباً في رفع الإجراءات الاحترازية
13/06/2022   7:53 م

​”الصحة” تكشف عن 3 أمور كانت سبباً في رفع الإجراءات الاحترازية

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كشفت وزارة الصحة اليوم (الإثنين)، عن 3 أمور كانت سبباً في رفع الإجراءات الاحترازية المجابهة لفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن رفع الاحترازات كان نتيجة لوعي المواطنين والمقيمين في الالتزام بالاحترازات والمبادرة بالتحصين، وأولوية الإنسان لدى الوطن الذي بذل الغالي والنفيس للحفاظ على صحته، وكذلك برنامج اللقاحات الذي خفف خطر الإصابة، وقلل نسبة الدخول للعناية المركزة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت اليوم عن رفع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة “كورونا”، وذلك بعد متابعة الوضع الوبائي للجائحة وما رفعته الجهات الصحية المختصة. وفق “أخبار 24”.

​”الصحة” تكشف عن 3 أمور كانت سبباً في رفع الإجراءات الاحترازية

جديد المحليات
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