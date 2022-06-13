“الشورى” يقر مشروع نظام الشركات ويصدر قراراً بشأن تعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة

شهدت جلسة مجلس الشورى، التي عقدت اليوم (الإثنين)، الموافقة على مشروع نظام الشركات، بجانب إصدار قرار بشأن عددٍ من التعديلات على نظام المؤسسات الصحية الخاصة.
كما أصدر المجلس قرارات أخرى منها الموافقة على تعديل المادة التاسعة من مشروع اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق، وقراراً آخر بشأن التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1442 / 1443هـ ، بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية.
وطالب المجلس بدعم صندوق النفقة من أجل إيجاد آليةٍ لتحصيل أموال الصندوق المصروفة للمستفيدين، بالإضافة إلى مراجعة تنظيم الصندوق وتضمينه كافة الموضوعات المرتبطة بالجوانب الأسرية وزيادة عدد المستفيدين.
من جهته، دعا عضو الشورى، مصلح الحارثي، الهيئة السعودية للفضاء بدراسة بدء الابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف في علوم الفضاء لنخبة من الكوادر السعودية في الجامعات السعودية؛ لتنمية رأس المال البشري الوطني في قطاع الفضاء بالمملكة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الجلسة شهدت أيضا حث المركز الوطني لإدارة النفايات على دراسة وتفعيل برنامج ومبادرات لإدارة نفايات ومخلفات التبغ ومشتقاته بجميع أنواعها حماية للبيئة والصحة العامة، ودراسة إمكانية تبني نموذج تشغيلي متكامل ومحفز لأفراد المجتمع لإدارة المخلفات الإلكترونية والتخلص منها،بما يساهم في تحقيق عوائد مادية للأفراد.