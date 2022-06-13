يتيح التمويل حتى سن 75 عامًا.. برنامج تابع لـ”التأمينات” يوقع اتفاقية لتقديم مزايا حصرية لعملائه

وقّعت مبادرة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (برنامج تقدير)، اتفاقية تعاون مع شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري، لتقديم مزايا حصرية لعملاء البرنامج.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر التأمينات الاجتماعية بمدينة الرياض، حيث وقعها من جانب المؤسسة مساعد المحافظ للشؤون التأمينية سعود الجهني، ومن جانب “السعودي الفرنسي “الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة مشهور المسعودي، وذلك بحضور محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد النحاس ورئيس مجلس إدارة الشركة محمد آل الشيخ.
وتنص الاتفاقية التي تستهدف متقاعدي القطاعين العام والخاص، على تقديم برنامج حصري لعملاء برنامج “تقدير”، وإتاحة التمويل للعملاء حتى سن 75 سنة، وتفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية المشتركة، وتسهيل وصول عملاء البرنامج للعروض، بالإضافة إلى عمل الطرفين على الربط الإلكتروني لتبادل المعلومات وتسريع وتسهيل الإجراءات.
ومن جانبه، أعرب مساعد محافظ المؤسسة عن ترحيبه بهذه الشراكة، حيث أكد اعتزاز البرنامج بجميع العملاء المستفيدين من خدمات البرنامج، وكذلك الشركاء في القطاع الخاص الذين أسهموا في نجاح أهداف “تقدير”، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة في برنامج “تقدير” لتقديم ما هو مميز لأكثر من 1.8 مليون مستفيد. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن برنامج “تقدير” يتيح لعملائه الاستفادة من مساراته والمزايا والعروض الخاصة عبر إبراز البطاقة التقاعدية الرقمية، والتي يمكن استخراجها بشكل إلكتروني من خلال تطبيق “تقدير” للأجهزة الذكية.