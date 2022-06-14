مدرب الأهلي المصري السابق “موسيماني” يدخل حسابات النصر

كشفت مصادر صحفية، مساء الإثنين، عن دخول المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ضمن حسابات إدارة النصر، برئاسة مسلي آل معمر، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.
وأعلن النادي الأهلي المصري، عن إنهاء التعاقد مع مديره الفني بيتسو موسيماني بالتراضي وتوجيه الشكر له، وتولي سامي قمصان مهمة المدير الفني بشكل مؤقت.
وقالت المصادر، وفقا لـ”الوئام”، إن المدرب الجنوب أفريقي موسيماني، تلقى عرضًا من نادي النصر، لتولي تدريب فريقه الأول لكرة القدم، بداية من الموسم المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن عرض النصر ليس الوحيد لموسيماني، حيث يمتلك في جعبته عددا كبيرا من العروض في منطقة الخليج منها عرض قطري وعرض إماراتي.