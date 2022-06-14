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رياضة > رئيس الأهلي “النفيعي” يعلن إصابته بفيروس كورونا
14/06/2022   7:23 ص

رئيس الأهلي “النفيعي” يعلن إصابته بفيروس كورونا

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أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، ماجد النفيعي، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال النفيعي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الحمدلله في الصحة وعند الإبتلاء بالمرض والحمدلله في كل وقت.. أصابتنا كورونا ولعل فيها تكفير للذنوب وزيادة في الأجر بالرضى بقدر الله والصبر على أعراضها وبلائها.. وشكرا لكل من سأل وأرسل.. لا أراكم الله مكروه”. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، يستعد خلال الأيام الجارية، من أجل استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومواجهة الرائد، في الجولة الـ29 (قبل الأخيرة) من البطولة.

رئيس الأهلي “النفيعي” يعلن إصابته بفيروس كورونا

رياضة
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