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رياضة > الرائد يعلن إصابه حارسه الإسباني قبل مواجهة الأهلي في الدوري
14/06/2022   7:22 ص

الرائد يعلن إصابه حارسه الإسباني قبل مواجهة الأهلي في الدوري

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أعلن نادي الرائد، غياب حارس فريقه الأول لكرة القدم، اللاعب الإسباني ياقو هيريرين، مساء الإثنين، عن تدريبات الفريق، بسبب إصابة تعرض لها خلال المران الأخير.

وقال الرائد، في بيان له، إن الجهاز الطبي، سيحدد نوعية الإصابة التي تعرض لها الحارس الإسباني بعد إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة التي سيخضع لها.

واستأنف فريق الرائد تدريباته مساء الإثنين، بعد لقاء الفيحاء الودي، وذلك بقيادة المدرب الوطني يوسف الغدير.

وبدأت التمارين بكلمة المدرب للاعبين حول خطة التمارين الفنية خلال الأيام المقبلة خاصة بعد تأجيل لقاء الأهلي المقبل.

وأدى اللاعبون التمارين اللياقية والفنية وتخللها العديد من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب. وفق “أخبار 24”.

ويستعد فريق الرائد لمواجهة مضيفه الأهلي ضمن مباريات الجولة الـ29 (قبل الأخيرة) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 23 يونيو الجاري.

الرائد يعلن إصابه حارسه الإسباني قبل مواجهة الأهلي في الدوري

رياضة
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