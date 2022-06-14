وزير الرياضة يهنئ الفائزين في بطولة نخبة دوري المدارس

هنأ وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الفائزين في بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم للبنين 2022، والتي اختتمت منافساتها مساء الإثنين، على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وحقق المركز الأول لفئة 15 عامًا، فريق متوسطة الفرسان من منطقة الرياض، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره فريق متوسطة تحفيظ القرآن الكريم من المنطقة الشرقية.
كما حقق المركز الأول لفئة 18 عامًا، فريق ثانوية الرازي من محافظة جدة بعد فوزه على نظيره فريق ثانوية طيبة من محافظة الزلفي وتوج بكأس البطولة وبجائزة مالية قدرها مليون ريال. وفق “أخبار 24”.
وقال وزير الرياضة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أهنئ الفائزين في بطولة نخبة دوري المدارس، وأتمنى التوفيق لأبطال المستقبل”.
وتابع وزير الرياضة: “كل الشكر لشركاء النجاح في وزارة التعليم نحو بناء جيل موهوب يخدم كرة القدم السعودية بإذن الله”.
أهنئ الفائزين في بطولة #نخبة_دوري_المدارس @DawriMadaris وأتمنى التوفيق لأبطال المستقبل👏🏻🇸🇦
كل الشكر لشركاء النجاح في وزارة التعليم نحو بناء جيل موهوب يخدم كرة القدم السعودية بإذن الله 👏🏼 pic.twitter.com/AwpSkECdCv
— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) June 13, 2022