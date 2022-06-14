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جديد المحليات > انتهاء مرحلة العد الفعلي للتعداد السكاني في المملكة غدًا الأربعاء
14/06/2022   3:25 م

انتهاء مرحلة العد الفعلي للتعداد السكاني في المملكة غدًا الأربعاء

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تنتهي غدا (الأربعاء)، مرحلة العد الفعلي لتعداد السعودية 2022، والتي انطلقت في 10 مايو الماضي، وذلك تحت شعار “لنعد للمستقبل”.

ودعت الهيئة العامة للإحصاء، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة استكمال بياناتهم بالطرق المتاحة من خلال روابط العد الذاتي، وأيضاً التعاون مع الباحثين الميدانيين عند زياراتهم للأسر والأفراد.

وتتبع هيئة الإحصاء في تعداد السعودية 3 وسائل: (العد الذاتي، والعد الميداني، ومحطات العد الذاتي).

ويجري في مرحلة العدّ الفعلي عدّ كل فرد من الأفراد الموجودين داخل حدود المملكة، وكذلك السعوديين المتواجدين خارج المملكة بصفة مؤقتة (أقل من 12 شهر) لأي سبب، كالعلاج أو السياحة أو التجارة أو الدراسة، ويتم عدهم ضمن أفراد أسرهم المقيمة داخل المملكة في لحظة وتاريخ معينين، وتسجّل الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأفراد في التاريخ الذي يتم فيه استيفاء كافة بيانات الاستمارة.  وفق “أخبار 24”.

انتهاء مرحلة العد الفعلي للتعداد السكاني في المملكة غدًا الأربعاء

جديد المحليات
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