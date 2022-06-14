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جديد المحليات > بعد رفع الإجراءات الاحترازية.. “الحج”: استكمال التحصين ضد “كورونا” لا يزال شرطاً لأداء الحج
14/06/2022   3:27 م

بعد رفع الإجراءات الاحترازية.. “الحج”: استكمال التحصين ضد “كورونا” لا يزال شرطاً لأداء الحج

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أوضحت وزارة الحج والعمرة أن استكمال التحصين بأحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لا يزال شرطاً سارياً لأداء فريضة الحج هذا العام.

توضيح الوزارة جاء رداً على استفسارات مواطنين ومقيمين حول مصير شرط التحصين ضد كورونا، بعد قرار وزارة الداخلية أمس رفع الإجراءات الاحترازية وإلغاء شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة والأنشطة والفعاليات.

وأبانت أنه يشترط استكمال التحصين بأحد لقاحات كوفيد 19 المعتمدة من هيئة الصحة العامة وفقاً لما يظهر في تطبيق “توكلنا” لأداء مناسك حج 1443هـ، وهو ما كانت أعلنته عند فتح باب التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل في الرابع من ذي القعدة الجاري.  وفق “أخبار 24”.

بعد رفع الإجراءات الاحترازية.. “الحج”: استكمال التحصين ضد “كورونا” لا يزال شرطاً لأداء الحج

جديد المحليات
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