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جديد المحليات > مستجدات كورونا.. انخفاض الإصابات والوفيات وحالات التعافي وارتفاع الحالات الحرجة
14/06/2022   3:29 م

مستجدات كورونا.. انخفاض الإصابات والوفيات وحالات التعافي وارتفاع الحالات الحرجة

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سجل المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تراجعاً ملحوظاً على مستوى الإصابات والوفيات وكذلك حالات التعافي.

وطبقاً لبيانات وزارة الصحة فقد شهدت مناطق المملكة تسجيل 1152 إصابة جديدة بكورونا، بانخفاض طفيف قدره 36 حالة عن يوم أمس.

كما انخفضت أعداد الوفيات بتسجيل حالة وفاة واحدة، وبذلك يرتفع إجمالي المتوفين نتيجة كوفيد 19 إلى 9176. لتبقى الوفيات عند مستوياتها المستقرة منذ مطلع أكتوبر الماضي.

في الوقت ذاته، انخفض أعداد المتعافين من الفيروس، بتسجيل 864 حالة اليوم، لكنها بقيت أقل من الإصابات الجديدة لليوم الخامس عشر على التوالي. وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 761354 من أصل 780135 إصابة منذ بدء الجائحة في المملكة.

وعاودت الحالات الحرجة الارتفاع مجدداً، بعدما سجلت تراجعاً الأيام الثلاثة الماضية، حيث دخلت 5 حالات العناية المركزة، ليرتفع إجماليها إلى 96 حالة حرجة.  وفق “أخبار 24”.

احصائيات كورونا

مستجدات كورونا.. انخفاض الإصابات والوفيات وحالات التعافي وارتفاع الحالات الحرجة

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